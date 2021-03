Cecchi: “Mi aspetto tanto da Ribery e Vlahovic, Amrabat…”

Stefano Cecchi de La Nazione ha parlato della delicata sfida in programma oggi tra Fiorentina e Benevento durante il suo intervento al Pentasport di Radio Bruno:

Ho sempre cercato di esorcizzare questo spettro della retrocessione, dobbiamo cercare di stare sempre a debita distanza dalla zona caldissima della classifica. A partire di oggi. Non voglio credere che due come Ribery e Vlahovic non possano mettere in difficoltà la difesa del Benevento. Mi ha dato fastidio vedere la squadra domenica scorsa che in casa propria aspettava il Parma, ma del resto Prandelli alla vigilia di quella partita ci aveva preparati a quel tipo di situazione. problema-Amrabat? Ci aspettavamo una reazione alla Castrovilli dopo la panchina di Udine, ed invece questo non è accaduto. Se il marocchino vuol essere considerato un grande giocatore, lo deve dimostrare sul campo.