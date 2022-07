Cecchi: “Jovic mi ha stregato, è di un altro livello”

"Chi mi ha colpito? Quel signore arrivato dal Real Madrid là davanti. Se ancora dicono che è in ritardo di condizione, mi chiedo dove possa arrivare quando sta bene. Il tocco ce l'ha, tiene la palla in un modo incredibile, la difende bene e ha un bel calcio. Se questo è veramente l'antipasto di Jovic, quest'anno ci divertiremo. Senza togliere niente a Cabral, ma il serbo dà veramente l'idea di essere di un altro livello".

"Io sono dell'idea che quest'anno con Amrabat e Mandragora hai più alternative e che puoi fare qualcosa di diverso che prima non potevi fare. L'arrivo di un giocatore come Bajrami a me piacerebbe, perché è un centrocampista che vede la porta e che in questo momento serve come il pane alla Fiorentina, vista che lo scorso anno i gol delle mezze ali sono mancati".