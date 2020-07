Cecchi: “Iachini non ha guarito la Fiorentina. 3-5-2 con Chiesa centravanti scelta remissiva”

Ai microfoni di Radio Bruno, il gioranlista Stefano Cecchi ha parlato del momento viola: “Fiorentina-Sassuolo servirà per chiudere il discorso-salvezza e aprire quello sul futuro di Iachini, per capire se sarà adatto a guidare la Fiorentina in futuro. A Firenze ha fatto cose buone, l’impostazione della squadra a Roma merita il 7 ma non mi è piaciuta la lettura sia della gara col Brescia che quella con la Lazio. Iachini è stato chiamato a guarire la Fiorentina, e così non è stato. Ha recuperato Ghezzal e rimesso la squadra in linea di galleggiamento, ma non sappiamo se può dare qualcosa in più. Chiesa falso nueve? E’ un’ala, ha bisogno di campo: così viene depotenziato del 50%, è una scelta prudente e remissiva. Se schieri questo 3-5-2 in casa con il Sassuolo ti mostri provinciale, da Iachini mi aspetto un salto di qualità anche nell’approccio alle gare. E se davvero Chiesa giocherà centravanti e Ghezzal mezz’ala sono due bocciature per Cutrone e Duncan. Poche vittorie? La campagna acquisti è da rivalutare in negativo, Commisso ha aperto il portafogli e questa squadra è costata ma in rosa c’è una povertà disarmante”.