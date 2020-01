Cecchi Gori: “Stadio nuovo? Penserei alla squadra. Commisso simpatico come eravamo noi. Iachini grintoso”

L’ex patron viola Vittorio Cecchi Gori ha parlato così al Pentasport di Radio Bruno:

Sto bene, sono venuto a trovare Pieraccioni e Conti che sono amici eterni. Ho rivisto Antognoni, è in forma smagliante: spero che tutta la Fiorentina stia come lui. Commisso? Se le cose le dico io prendono un sapore diverso. Il personaggio è mediaticamente simpatico, riporta alla nostra tradizione. Quando uno arriva all’improvviso non è semplice, ha trovato situazione difficile. Il tempo non perdona nel calcio, non dobbiamo rischiare come lo scorso anno. Le intenzione sono buone, credo che debbano ascoltare Giancarlo come facevo io. Il professionista è lui. Nuovo stadio? Io penserei alla squadra, oggi sono cose più attuali di una volta. Centro Sportivo Bagno a Ripoli? Lo volevo fare anche io, sono felice che lo facciano. Sono contento anche per Chiesa che è recuperato. Mercato? Mi sarebbe piaciuto vedere De Paul, mi piace Castrovilli e anche Vlahovic che ora si trova meglio. Serve qualcuno che faccia la differenza. Ne serve uno, ma buono. Iachini? Era il simbolo quando giocava, è stato qui anche con Pioli: mi piacevano entrambi, fanno parte della famiglia Fiorentina. Mi spiace per come sia finita con Stefano. Ora Beppe deve avere grinta: una volta mi prese da una parte e mi disse di stare tranquillo per una partita ed effettivamente vincemmo. Batistuta? Fa parte della storia viola, l’ho preso io. Deve portare qualche buon giocatore dal Sudamerica (ride ndr).