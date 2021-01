Cecchi Gori: “Ho la Fiorentina nel cuore, ma non è gestita bene: lasciamo perdere”

Vittorio Cecchi Gori ha ritrovato il sorriso e in un’intervista pubblicata su Chi è tornato a parlare anche di Fiorentina, oltre che di tutte le donne della sua vita. A partire dall’attrice cubana Barbara Hernandez, da lui definita “un’amica speciale”. “Mi piacciono le donne belle e intelligenti – confessa – E le rispetto sempre”. Come Valeria Marini e Maria Grazia Buccella, con cui è rimasto in ottimi rapporti. Nella vita dell’ex patron viola, anche i figli: Vittoria, che da anni si trova negli Stati Uniti, e Mario, che vive a Roma. “Lo vedo spesso, è felice perché la Roma ha vinto domenica”. La fede calcistica di Cecchi Gori non può che essere un’altra. “Ho la Fiorentina nel cuore – ammette – Ma non è gestita bene. Lasciamo perdere, cambiamo discorso”. Un attacco all’attuale proprietà della Viola che sicuramente non farà piacere al presidente Rocco Commisso.

