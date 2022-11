Cecchi: “Gonzalez da recuperare, prenderei Karsdorp e sposterei Castrovilli”

Il borsino in vista dell'inverno viola

Redazione VN

Il giornalista Stefano Cecchi è stato ospite negli studi di Radio Bruno:

"Non si gioca tanto, si gioca tantissimo. E non ci si allena più. E quindi in un calcio sempre più atletico, tira tira tira alla fine ci si rompe. E il bello è che il mondo del calcio mica rallenta, anzi aumenta. E' tutto intasato, annacquato, e il prodotto così perde sapore. Fiorentina? Io aspetterei un grande centrocampista più che un attaccante".

Centrocampo — "Mi pare che Bonaventura non abbia più la corsa di un tempo, ma ha ancora i tempi di inserimento e lo ha dimostrato: accanto ad Amrabat invece ci vedrei bene Castrovilli con il suo dinamismo unito alla tecnica. Se Bianco a gennaio dovesse partire in prestito non sarebbe un'eresia, anzi potremo finalmente vedere il suo reale valore".

Singoli — "Ikoné sta facendo miglioramenti, ma questo non deve giustificare un accantonamento di Gonzalez. Piuttosto ci deve permettere di recuperarlo al meglio, perché vedo un'incomprensione pericolosa e totale. Lui va con l'Argentina, si fa male e torna via, quindi è in buona fede in questo. Invece dalla parte opposta non vedo la disponibilità a fare un passo indietro per il bene della causa, che con quattro esterni del genere più Saponara ha ottime armi. Io gli investimenti li farei altrove, prenderei Karsdorp che adesso diventa un'occasione. E poi servirebbe chiudere il reparto arretrato con un difensore centrale".