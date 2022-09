Cecchi: “Fiorentina senza alibi. Alcuni errori incomprensibili”

"Il gol era da annullare. Da certi punti di vista la Fiorentina sembra quella dell'anno scorso. Stesso modulo, stessi scempi difensivi. In mezzo al campo non c'è nessuno in grado di prendere in mano la gara. Amrabat spesso è il migliore in campo e significa che la Fiorentina è diversa. Non si salta più l'uomo. Manca qualcosa quest'anno, e non solo il centravanti. Per esempio con questo 4-3-3 servirebbe un regista. La Fiorentina ha smarrito quella che è la sua anima. Non è elettrica. Anche se ha una buona fase di possesso, alla fine non concretizza mai. Credo che i viola siano meglio di quelli visti oggi. Ma alcuni errori sono incomprensibili. Oggi è senza alibi la Fiorentina"