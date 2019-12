Cecchi rilancia: “Degli errori sono stati fatti, ma questa squadra ha dei valori”

Così Stefano Cecchi nel corso di “A pranzo con il Pentasport”:

Il vero problema della Fiorentina non è Montella. È evidente si è sbagliato qualcosa sul mercato se, dopo aver investito in estate 15 milioni a dicembre, ci si rende improvvisamente conto di non avere un attaccante che ti dia sicurezza, figuriamoci garanzie. Fa riflettere, inoltre, che un giocatore come Badelj sia titolare inamovibile, dopo aver trascorso una stagione da panchinaro a Roma; o che la stella più luminosa sia Castrovilli, autentica rivelazione che nessuno si aspettava. Poi ci sarebbe discutere sull’utilità di due giocatori come Ghezzal e Boateng in questa rosa; giocatori che percepiscono lauti stipendi. Con questo non credo che si debba dare la croce addosso a Pradè: non è cambiando un DS che i risultati di una squadra migliorano dalla mattina alla sera. Certo però che in queste difficoltà ci è annegato anche lui, sul mercato sono stati spesi 25 mln per due giocatori che, fin qui, hanno deluso: Lirola e Pedro. Il rischio, in questa situazione, è non vedere i valori che questa squadra ha: in questo clima son diventati tutti gatti neri, attenzione a gettare via con l’acqua sporca un intero “asilo di bambini”.