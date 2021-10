Cecchi: “Con Vlahovic usiamo la testa, non il cuore. Sullo sfogo di Commisso…”

Il commento del noto giornalista fiorentino

"Come ne usciamo dal caso Vlahovic? Il tifoso si sente tradito da un ragazzo che raccontava altri scenari viola. Se improvvisamente tutto questo crolla chi tifa viola cosa deve fare? Non dobbiamo cercare razionalità in qualcosa che nasce dalla pancia. Commisso si è sentito tradito ed ha raccontato una delusione umana. E' un guizzo d'orgoglio che però da un certo punto di vista spiazza anche i procuratori perchè adesso è tutto alla luce del sole. Il giocatore così se ne andrà alle condizioni del Presidente. Vlahovic ha ancora il contratto di un anno e mezzo a differenza di Belotti e Insigne che però giocano con serenità. E per questo dico: "Giochiamocela la carta Dusan" e iniziamo a preparare l'alternativa: Lucca per esempio, ma da giugno. Dusan è ancora nostro, per una volta facciamo ragionare la testa. Non peggioriamo ancora di più la situazione. Anche perchè la Fiorentina ha bisogno del calciatore e Vlahovic dal canto suo ha dimostrato di non tirarsi indietro"