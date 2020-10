Cecchi: “Chiesa, il figlio di un calciatore deve avere più stile. 3-5-2? Per Iachini è salvifico”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Chiesa ha un cognome importante ma è un potenziale campione. Ha uno scatto bruciante, il destro e sinistro che valgono ugualmente, è veloce e fa inserimenti. Ancora non è esploso perché non ha saputo disciplinare questo talento. Non ha avuto un grandissimo stile nello strappo con la Fiorentina. Proprio perché figlio di un calciatore avrebbe dovuto avere certe regole e sensibilità più di altri. Fiorentina? Iachini ritiene che il 3-5-2 sia salvifico”.