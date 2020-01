Cecchi: “Col Genoa abbiamo rischiato di perdere. Castrovilli? Sarei felice di averlo con l’Atalanta”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno:

Un pareggio in casa col Genoa può far rimaner male, ma io ci avrei scommesso, con la Spal giocammo anche peggio. E’ una squadra che ha chiamato Iachini perchè aveva problemi grossi, e lui sta cercando di risolverli, ma non può certo subito portare punti. C’era il rischio di perdere contro il Genoa; la squadra è in convalescenza e chiedergli bellezza è esagerato, meglio aver preso un punto perchè perdere certezze è facile. Castrovilli? Ho saputo che sta meglio, credo che non sarà in campo nè contro l’Inter in Coppa Italia, nè domenica contro la Juve; mi auguro però di rivederlo contro l’Atalanta. Centrocampista? C’è un’assenza manifesta da tempo che va assolutamente colmata; mercoledì c’è l’Inter e non avendo molto probabilmente a disposizione Castrovilli è un problema il centrocampo.