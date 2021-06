Cecchi: “Burdisso stuzzica, Oliveira porta fascino. Belli i colpi a sorpresa”

Gattuso, Burdisso, Sergio Oliveira, tira aria nuova in casa Fiorentina. E si riaccende la scintilla

Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha parlato dei temi viola e non solo: "Castrovilli convocato last minute? A me l'Italia non scalda, se non dovesse andare avanti non sarebbe un dramma. Questo Europeo è lo specchio del calcio moderno, si giocano 36 partite per eliminare 6 squadre. Burdisso? A me questa operazione piace, non conosco la sua abilità nel nuovo ruolo ma l'uomo c'è. In Italia in quanto a carattere e disciplina è stato un esempio, e che la Fiorentina apra i suoi orizzonti fuori dall'Italia è un'idea intelligente e piacevole.