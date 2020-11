Il noto giornalista Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel corso del Pentasport: “Ieri non abbiamo fatto una bella gara, è stata una partita asmatica, ma poi alla fine l’abbiamo vinta e questo conta. Sappiamo quanto le vittorie aiutino a vincere, per cui io dico: prendiamolo come buon auspicio per il futuro. Vlahovic? Vorrei difenderlo ma anche ieri non ha giocato bene, è prigioniero nella sua gabbia di paure, sta sbagliando tutto. Mi sembra che sia sempre bloccato da questo pensare: oddio, e se sbaglio questa cosa succede? Lui ha tutte le potenzialità per diventare un attaccante di livello, ma noi fiorentini sbagliamo a caricarlo di troppe responsabilità. Ad esempio a Milano potrebbe essere una buona idea dargli un turno di riposo”.