Ceccarini: “Arriveranno altri quattro giocatori. Montella pensa ad un nuovo ruolo per Chiesa”

Ospite a Sportitalia, Niccolò Ceccarini ha anticipato le mosse di Daniele Pradè, ma anche di Vincenzo Montella.

A mio avviso la Fiorentina farà da qui a fine mercato quattro operazione: il nuovo terzino sinistro, che probabilmente sarà Dalbert; un difensore centrale come alternativa a Milenkovic e Pezzella; un centrocampista; un altro esterno offensivo. A Montella, infatti, sta balenando in testa l’idea di impiegare spesso e volentieri Federico Chiesa come centravanti: da qui, appunto, la volontà di portare a Firenze un nuovo esterno d’attacco. Come numero 9 l’Aeroplanino alternerà lui, Boateng e Vlahovic.