C’è una Fiorentina che gioca: sfidato il Sassuolo su PES, ecco com’è andata

Si è concluso da pochi minuti il primo showmatch videoludico professionistico tra due squadre italiane: Sassuolo e Fiorentina hanno giocato al meglio delle tre sfide su PES 2020. L’incontro, trasmesso live sul canale twitch del pro player neroverde stejinn7, ha visto la vittoria del Sassuolo per due partite a una, nonostante TipoLosco319, per la Viola, fosse riuscito a portare a casa il primo match col risultato di 1-3 (reti di Pulgar, Caputo, Duncan e Cutrone).

La seconda partita è finita 3-2 per i neroverdi, con tripletta di Caputo e doppietta di Kouamé, mentre nella terza non c’è stata storia: viola sconfitti 3-0 grazie ai timbri di Djuricic, Ferrari e Defrel. Totale: Sassuolo 2-1 Fiorentina.