Con il gettone da titolare di ieri sera a Parma, Lorenzo Venuti ha tagliato il traguardo delle 50 presenze in Serie A, 19 delle quali in maglia viola. Le altre 31 sono arrivate tre stagioni fa con la maglia del Benevento. Per il laterale toscano un motivo d’orgoglio in una serata che altrimenti avrebbe avuto di buono solo la porta inviolata.

IL POST SOCIAL: “LOTTARE PER OTTENERE GIORNI MIGLIORI”