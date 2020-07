Cavaliere su Mandzukic: “Può dare ancora tantissimo anche a squadre importanti”

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del pensiero più che concreto della Fiorentina per arrivare a Mario Mandzukic, che ha appena concluso la sua esperienza in Qatar. Una suggestione avallata anche dalla presenza di Ribery: l’ex Bayern potrebbe anche recitare un ruolo da protagonista nell’indirizzare verso Firenze e il progetto di Commisso altri campioni fra cui anche il croato. In merito all’ex Juve si è espresso anche Vincenzo Cavaliere, procuratore ed esperto di mercato est-europeo. Queste le sue parole a TMW Radio:

È stato costretto a subire un calcio di periferia. La prospettiva di rimanere in panchina o tribuna non era accettabile: capita di dover passare da protagonista assoluto a partente conclamato. Credo che possa ancora dare tantissimo a squadre anche molto importanti.