Castrovilli vuole incidere, può essere lui il leader di questa viola

Gaetano Castrovilli è senza dubbio la sorpresa più lieta di questa travagliata stagione viola, classe ’97 dal talento sconfinato, si è già messo prepotentemente in luce in queste 15 gare. Come racconta il Corriere dello Sport, proprio lui ha tutte le carte in regola per diventare un leader di questa Fiorentina, vista la grinta e la voglia che mette sempre in campo, e la faccia messa nei momenti di difficoltà. Proprio contro l’Inter vuole diventare protagonista, cercando di trascinare i suoi alla vittoria che manca da troppo tempo, per tentare di alzare sempre di più l’asticella, con la nazionale sullo sfondo come grande obbiettivo.