Castrovilli: “Vittoria che dà morale, non dobbiamo ascoltare i fischi. Futuro? Fiorentina ed… Europeo”

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il centrocampista viola Gaetano Castrovilli:

Il mio valore? Non lo so, io lavoro sul campo e cerco di migliorarmi e fare bene per me stesso e per i compagni. Vittoria scaccia paura? Sì, ci mette su di morale, ora abbiamo un’altra partita e ringraziamo il pubblico che ci dà una spinta in più. Sta a noi e alla nostra testa non pensare in negativo. I primi 20 minuti abbiamo giocato bene, poi ci siamo abbassati ma abbiamo meritato la vittoria. Io il migliore? Mia mamma dice che ho carattere, sento l’appoggio dei compagni e adesso pensiamo alle partite di mercoledì e quella di Napoli. Un po’ di paura c’è stata perché venivamo da risultati negativi, a Bologna abbiamo perso due punti ma non dobbiamo ascoltare i fischi e così arriveranno i risultati. Io sono sempre lo stesso, un ragazzo di strada che vuole realizzare i suoi sogni. Ora penso solo alla Fiorentina. All’Europeo ci penso, voglio mettere in difficoltà il ct Mancini.