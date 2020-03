24 Agosto 2019, questa la data così vicina dell’esordio in A di Gaetano Castrovilli. Non si direbbe dalla sicurezza con la quale scende in campo e il carisma da leader che trasmette ai suoi compagni di reparto. Eppure sì: questa è la prima stagione in Serie A per il giovane Gaetano. La prima di tante, per chi ha un futuro roseo davanti ed un presente che non è poi così male. Il Corriere dello Sport – Stadio si concentra sulla rapida esplosione del talento pugliese in questa stagione. Un talento naturale quello di Gaetano, impossibile da non vedere per gli addetti ai lavori. Montella per primo ha scelto di dargli fiducia e Iachini ne ha fatto un uomo cardine della mediana della sua Fiorentina. In soli sei mesi il 23enne viola si è affermato come uno dei talenti più puri che abbiamo in Italia. Lo stesso CT Mancini non si è fatto sfuggire la crescita esponenziale di un talento che, in vista dell’europeo, può essere una grande risorsa in una squadra giovane ed ambiziosa.