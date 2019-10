Castrovilli: “Vivo dentro un sogno, ripagati tutti i sacrifici. Sulla Nazionale…”

Ai microfoni della trasmissione Passione Bari è intervenuto Gaetano Castrovilli:

Sto vivendo un sogno, devo ancora realizzare, sia per me che per la mia famiglia. E’ stato tutto molto emozionante. Tutti i sacrifici che ho fatto con la mia famiglia sono stati ripagati. Sono molto contento per la fiducia che mi stanno dando il mister, la società ed i tifosi, spero di ripagarla continuando a fare bene. Sulla Nazionale incrocio le dita, devo proseguire su questa strada per essere convocato. Voglio affrontare anche questa sfida e superarla.