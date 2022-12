Castrovilli: “Da brividi tornare ad allenarmi. Manca poco al via libera”

Gaetano Castrovilli vede avvicinarsi il tanto agognato ritorno in campo dopo il lunghissimo stop per infortunio. Il centrocampista ha parlato di questo e altro attraverso il canale TikTok della Fiorentina. Ecco le sue parole.

Castrovilli e il rientro

"Appena ho ricominciato ad allenarmi con la squadra mi sono venuti i brividi, è stato come toccare la palla per la prima volta. Stare fuori tanti mesi è stata una sofferenza, ma non ho voluto mollare mai, l’aspetto mentale è stato importantissimo. Abbiamo parlato con lo staff medico di stare per un altro periodo di 15 giorni ancora un po' cauti poi avrò il via libera. Non vedo l'ora di tornare a giocare una gara ufficiale e gare la mia centesima partita, manca poco. Mi manca tanto il contatto con i tifosi, ma le manifestazioni d'affetto che ho ricevuto sono state importantissime".