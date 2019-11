Castrovilli, l’ex compagno Croce non è stupito: “Sorpresa solo per chi non lo conosceva”

Uno dei grandi “sponsor” di Gaetano Castrovilli è senza ombra di dubbio Daniele Croce, che ha parlato del centrocampista viola a Radio Sportiva. I due sono stati compagni per due anni alla Cremonese, e l’ex Empoli non è sorpreso dall’andamento del n° 8 viola: “Castrovilli ha avuto un impatto davvero forte: è una sorpresa per chi non lo conosceva per me che ci ho giocato a Cremona meno perché conosco le grandissime qualità che ha. Non mi stupisce la convocazione di Mancini in Nazionale”.