Castrovilli, l’ex allenatore: “A Gaetano mancava personalità, il passaggio alla Fiorentina è stato fondamentale”

Corrado Urbano, ex centrocampista biancorosso e per tre anni (2014-2017) allenatore della Primavera del Bari, ha parlato così di Gaetano Castrovilli avendolo allenato in Puglia:

Di Castrovilli si vedevano subito le qualità tecniche, a cui ha aggiunto la personalità che un po’ gli mancava. E’ cresciuto molto anche sul piano fisico. Tutti pensavamo potesse fare bene, a Bari ha pagato il momento sbagliato perchè spesso si cercava più il giocatore di nome, invece che guardare in casa. Su Castrovilli si vedevano grandi margini di miglioramento, mentre l’altro ragazzo, Scalera, è maturato prima sotto certi punti di vista, quando giocava nell’under 15 era già un giocatore pronto. Adesso purtroppo si è un po’ fermato nella crescita, trovando difficoltà ad avere spazio e giocare con continuità. Castrovilli invece è stato fortunato ad essere preso dalla Fiorentina, che l’ha girato alla Cremonese, dando al giocatore l’opportunità di giocare a buoni livelli.