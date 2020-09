Castrovilli: “Il 10 è la storia di Firenze, proverò a mettere in difficoltà Mancini. Commisso…”

Gaetano Castrovilli è stato intervistato da Sky Sport. Si parte dal gol segnato al Torino al debutto in campionato:

Sono felice di aver segnato il primo di questa stagione, lo dedico alla mia ragazza e a tutti tifosi che non possono starci vicino.

La maglia numero 10? Sono onorato di indossarla, l’hanno vestita grandi giocatori, il numero 10 è la storia di Firenze. Proverò a mettere in difficoltà Mancini in vista dell’Europeo, sarebbe un sogno per me.

Commisso? E’ una persona d’oro. Ci parli come se fosse della tua famiglia.

L’Inter? Squadra molto forte, dobbiamo provare a far male. Se ci abbassiamo, un gol alla fine lo fanno. Hanno giocatori fantastici e tanta qualità