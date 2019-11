Castrovilli è azzurro: prima convocazione! Ecco la lista di Mancini (con altre due novità)

Ecco la prima gioia azzurra per Gaetano Castrovilli. Come era prevedibile, il centrocampista della Fiorentina è stato convocato da Roberto Mancini per le prossime due gare dell’Italia, che sarà impegnata contro la Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre a Zenica) e l’Armenia (lunedì 18 novembre a Palermo). Il classe ’97 viola è una delle tre novità assolute insieme a Cistana del Brescia e Orsolini del Bologna. Ancora escluso invece Mario Balotelli. Qui sotto l’elenco completo:

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

DIFENSORI: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Zaniolo (Roma);

ATTACCANTI: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna).