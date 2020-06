Castrovilli: “Due punti persi, peccato. Dobbiamo essere più concreti”

Nel post partita di Fiorentina-Brescia, il tecnico viola Gaetano Castrovilli ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Il ritorno? E’ stata un’emozione, ma abbiamo fato anche tanta fatica. Abbiamo fatto una mini preparazione e ci sta di far fatica all’inizio. Intesa con Ribery, Chiesa e Vlahovic? Mettamo in difficoltà gli avversari con scambi palla a terra, ma dobbiamo essere più concreti. Il rammarico? Dobbiamo essere più concreti, lo dico anche a me stesso che ho avuto due occasioni: abbiamo perso due punti”.