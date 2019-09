Castrovilli, due pulmini dalla Puglia per seguirlo durante Fiorentina-Juve

La sfida contro la Juventus è stata una partita speciale per Castrovilli. Come rivela il Corriere Fiorentino, sabato mattina all’alba erano partiti due pullmini dalla Puglia. Amici e parenti del centrocampista viola si sono organizzati così per seguire Gaetano durante la partita. Il ritorno a Minervino Murge è avvenuto nella notte di domenica: 1.400 chilometri, una fatica allietata dalla bella prestazione di Castrovilli.