Punto sulle condizioni fisiche di Gaetano Castrovilli, uscito ieri sera al 41′ del primo tempo di Fiorentina-Genoa per una botta alla coscia sinistra. Secondo quanto riporta Radio Bruno, oggi il giocatore ha svolto terapie personalizzate dopo il problema fisico accusato ieri. Il dolore persiste ma c’è ottimismo sul suo recupero per la prossima in campionato dei viola in casa dell’Atalanta.