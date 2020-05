Castrovilli, capitan futuro della Fiorentina. La 10 sulle spalle e un domani da bandiera

La pagina dedicata alla Fiorentina su Il Corriere dello Sport si apre con un pezzo sul personaggio Gaetano Castrovilli. Commisso ha speso parole di elogio (LEGGILE) augurandosi di vedere il numero 10 sulle sue spalle. Un percorso stile Giancarlo Antognoni, lo stesso giocatore si è augurato di poterlo ripercorrere (LEGGI QUI LE SUE AMBIZIONI). Montella ha puntato su di lui fin dall’inizio della stagione, Iachini ha fatto altrettanto e pure il Ct Roberto Mancini lo ha vestito di azzurro. A gennaio il Napoli ha proposto 40 milioni, in futuro ci proverà l’Inter. Ma Commisso non sarà disposto a cederlo. Gaetano non vede l’ora di tornare in campo, dove sta maturando anche grazie ai leader Pezzella e Ribery.