A fine gara tocca a Gaetano Castrovilli dare un commento ai microfoni della Rai

Serviva questa vittoria per noi, per i tifosi e per la società, adesso pensiamo al campionato. Il Torino è un’ottima squadra, dobbiamo fare attenzione perché sono molto fisici ma adesso tocca a noi, dobbiamo recuperare l’aggressività che avevamo all’inizio di campionato ma siamo consapevoli che siamo forti e c’è la possiamo fare.