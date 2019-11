Castrovilli: “Accantoniamo Verona, ora vinciamo. Lecce? Per me è un derby. La Nazionale…”

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato così nel giorno in cui gli è stato consegnato un premio nell’ambito della 43° giornata olimpica:

Ringrazio società e mister per la fiducia, condivido il premio coi miei compagni. 2019? Sono felicissimo, dopo tutto i sacrifici vengo ripagato. Ora voglio continuare così, con umiltà. Nazionale? Forse non ho ancora realizzato di aver esordito. Europei? Cercherò di mettere in difficoltà il Ct, poi vedremo. Fiorentina? Siamo una squadra forte, arrivano i periodi difficili e dobbiamo essere bravi ad uscirne. Verona? Ci son state difficoltà, loro sono una rivelazione. Dovevamo crederci di più, adesso dobbiamo accantonarlo e pensare alla prossima. Ovviamente due sconfitte consecutive pesano. Derby col Lecce? Sono di Bari, quindi per me lo è. Sogno? Penso solo al presente, quindi alla gara contro il Lecce. Tifosi? Li ringraziamo, ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Commisso? Ancora non l’ho visto.

https://www.violanews.com/altre-news/bucchioni-e-tornato-il-montella-dello-scorso-anno-chiesa-sbagliata-la-gestione/