Castrovilli: “A Roma per vincere, mettiamo in campo lo spirito del mister”

Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida tra Roma e Fiorentina:

Convocazione all’Europeo? Speriamo, farò il massimo. Roma? Siamo venuti qua per fare la nostra partita offensiva, non per difenderci. Questo è lo spirito del mister, starà a noi metterlo in campo.