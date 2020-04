Castrovilli/2: “Siamo giovani, ma il futuro è dalla nostra parte. Daremo fastidio alle big”

Altre battute di Gaetano Castrovilli, nella sua lunga intervista concessa al Corriere della Sera. Parlando dei suoi compagni, individua Franck Ribèry come il leader della squadra, insieme con capitan Pezzella. Definisce il francese “un campione”, alla guida di un gruppo che non deve accontentarsi. Il vero problema per un gruppo giovane come quello viola è trovare continuità. Lo riconosce lo stesso Gaetano, ma assicura: “il futuro sarà dalla nostra parte, abbiamo basi solide per dar fastidio alle grandi”. A proposito di futuro non se la sente di sbilanciarsi sul proseguo della stagione, sottolineando come la priorità deve essere la salute. È sicuro però che il mondo del calcio non potrà riprendere come se niente fosse. La Fiorentina è stata toccata direttamente dal virus, con le positività di Vlahovic, Pezzella e Cutrone e di alcuni dipendenti. Castrovilli stesso confessa di aver avuto paura per loro, non conoscendo le complicazioni del virus. La notizia della loro guarigione è stata importante per ritrovare tranquillità. Quando gli viene chiesto in che cosa pensa di dover migliorare risponde con modestia, di poter migliorare un po’ in tutto. Soprattutto nell’apporto di goal e assist da fornire alla sua squadra. Del resto ha alle spalle un lungo percorso per giungere in Serie A, ma non è il momento di fermarsi. La sua ricetta è chiara: “fame, voglia e spirito di sacrificio”.

