Castagne: “Vogliamo prenderci la rivincita dopo la partita di Coppa Italia”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Atalanta, si è soffermato ai microfoni di Sky Sport Timothy Castagne, queste le parole dell’esterno nerazzurro: “Sì, questa partita sa un po’ di rivincita della partita di Coppa Italia. Ultimamente è arrivato qualche risultato negativo, vogliamo fare bene anche per questo, abbiamo le qualità per farlo. Oggi vogliamo vincere, giochiamo per quel risultato. La sconfitta della Roma? Non c’è solo lei, ogni vittoria ti permette di allungare su molte altre squadre”.