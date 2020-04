Castagne in uscita dall’Atalanta: piace alla Fiorentina

Il futuro di Castagne potrebbe non essere più all’Atalanta. Il calciatore belga, ex Genk, va in scadenza di contratto. Il rinnovo opzionale non è ancora stato esercitato e nel giugno del 2021 potrebbe cessare a parametro zero. Su di lui, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero ancora Fiorentina e Napoli: da tempo interessate a una freccia così giovane sulla fascia sinistra. In ogni caso l’Atalanta ha ancora la possibilità di prolungare il contratto del calciatore, semmai Gasperini decidesse di contare ancora su di lui.