Caso: “Badelj gradito cavallo di ritorno. Lirola? Bel punto di partenza”

L’ex viola Domenico Caso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Badelj lo conoscono bene a Firenze, in giro non ci sono grandi profili in quel ruolo e credo che nel gioco di Montella sarebbe una pedina fondamentale. Sarebbe un cavallo di ritorno gradito. Lirola? Lo seguo dai tempi della Primavera della Juventus, averlo in rosa è già un bel punto di partenza. Anche Boateng è un buon acquisto. Mi accontenterei di un campionato tranquillo nel quale gettare le basi per il futuro, facendo assestare la società”.