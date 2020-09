Casini: “Commisso vuole tornare il prima possibile, speriamo di poter dare notizie sul centro sportivo”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

“Quando ho parlato con Commisso, in una delle ultime riunioni per il centro sportivo, gli ho chiesto se prendesse un grande attaccante. Il presidente segue tutto e vuole sempre avere l’ultima parola, ma mi ha detto di poter stare tranquillo perché ha voglia di fare una grande squadra. Stadi? Stiamo per affrontare dei testi importanti per la ripartenza, a breve riaprono le scuole e vedremo come andrà. Ancora c’è da capire molto, poi vedremo se sarà possibile riaprire gli stadi. Centro sportivo? Spero che a breve ci siano grandi novità. Commisso vuole tornare, gli manca la Fiorentina, mi ha fatto capire che ci proverà ad esserci per il Torino. Aspettiamo di mettere la prima pietra della nuova struttura il prima possibile”.

