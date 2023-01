Carnasciali: “Terzini e esterni poco concreti, Dodo sorpresa negativa”

"Dodo è stata una sorpresa in negativo. Nello Shakhtar mi è sempre piaciuto, ero contento del suo arrivo, ma qui non si è ancora ripetuto e non capisco il motivo. Aver fatto un solo assist è un deficit, lo stesso Biraghi non brilla, è una mancanza che la Fiorentina ha rispetto alle altre squadre. Lo stesso discorso si può fare anche per gli esterni. Concentriamo l'attenzione sugli attaccanti, ma chi gioca in fascia deve essere più concreto e concentrato. Poi, se riesci a trovare un attaccante per risolvere il problema del gol, ben venga, di sicuro l'attacco è l'unico reparto nel quale intervenire a gennaio".