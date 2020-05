Carnasciali: “Paquetà-Milenkovic, la Fiorentina ci perde. Sullo Stadio e Commisso…”

L’ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha detto la sua ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in merito all’ipotesi di uno scambio tra Milenkovic e Paquetà: “Milenkovic lo conosciamo”, ha esordito Carnasciali, “mentre se Paquetà è quello del Milan di quest’anno non credo serva, non credo sia una priorità per i viola. Se dovessi spendere punterei più su uno che fa gol“.

Ha poi continuato: “Da Commisso mi aspetto che abbia la forza di trattenere Chiesa e Castrovilli e possa fare due buoni acquisti. Una società forte deve saper trattenere i migliori. Lo stadio? In Italia è un problema. A Firenze a mio parere non si farà a breve e non per colpa di Commisso. Comunque nel nostro paese chi ha fatto lo stadio? La Juve. Chi vince? La Juve. Bisogna essere umili e guardare anche quelli più bravi”.