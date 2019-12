Carnasciali: “Fiorentina molto deludente, è una squadra costruita male”

Intervenuto a TMW Radio, l’ex difensore viola Daniele Carnasciali ha parlato del periodo difficile che sta attraversando la Fiorentina: “Ultimamente è stata molto deludente e sul piano fisico non l’ho vista bene. L’Inter ha speso molto in Champions ma ha giocatori molto forti e pericolosi in avanti. La Fiorentina deve giocare per far risultato pieno, non si può permettere di non fare neanche un punto. Montella? In America si cambia solo a fine stagione, se non ci fosse stato Commisso magari sarebbe già stato esonerato. Se hai fiducia lo teni fino alla fine e poi lo cambi. Anche perché la squadra non è stato costruita bene: mancano una punta, un centrocampista e un esterno”.