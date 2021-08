Carnasciali a VN: “Italiano ok, ma il mercato? Milenkovic sacrificabile, Vlahovic…”

L'ex viola tira le somme a meno di una settimana dall'esordio ufficiale della Fiorentina. Rosa incompleta: "Mancano pedine importanti"

Matteo Bardelli

Milenkovic, Vlahovic e la nuova Fiorentina di Italiano. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Violanews.com in compagnia dell'ex viola Daniele Carnasciali. L'intervista:

Cosa ne pensa del nuovo ciclo di Italiano?

"Per parlare di nuovo ciclo bisogna aspettare i risultati e il mercato. Come allenatore ha fatto bene in tutti i posti in cui è stato, quindi è un buon punto di partenza. Certo che dobbiamo capire chi è che rimane e chi si compra".

La preoccupa ripartire, almeno per i primi impegni ufficiali, dalla stessa (o quasi) rosa dell'ultima stagione?

"Ora è un punto interrogativo per tutti, perché con il mercato aperto fino al 31 agosto si creano molti problemi, secondo me è un errore. Il mercato deve essere chiuso quando hanno inizio le partite ufficiali. Alle prime partite quindi, puoi trovare difficoltà, perché la squadra non è quella che vorresti".

Cosa ne pensa dell'addio di Milenkovic?

"Si sapeva che qualche pezzo poteva essere sacrificato e Milenkovic, secondo me, può essere uno di quelli".

Come finirà, secondo lei, la vicenda Vlahovic?

"Sono preoccupato per Vlahovic, spero che possa rimanere. È l'unico insostituibile a mio parere. Se dovesse andare via non sarà per niente facile. Ad oggi mi aspettavo già il rinnovo fatto, anche se non è scontato che uno rimanga dopo aver rinnovato".

Cosa si aspetta dal mercato viola da qua alla fine delle trattative?

"Ci mancano pedine in tutti i ruoli. In primis la conferma di Vlahovic, poi un'altra punta, un centrocampista, un laterale ed un centrale".