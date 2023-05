Caputi: “Italiano, filosofia dettata dai limiti viola. Ok per il post-Spalletti”

Intervenuto a Tmw Radio, il giornalista Massimo Caputi ha parlato così di Vincenzo Italiano: "Si è messo in evidenza in pochi anni, è un allenatore molto interessante. La filosofia di gioco che ha è un ponte giusto per il post-Spalletti. Devi prendere qualcuno che non smonti un modo di giocare e una filosofia di gioco di quel genere. E' chiaro che Italiano deve crescere perché è solo nella parte iniziale di una carriera che può essere molto lunga. Prendere quei gol è da sconsiderati: in parte dipende dalla filosofia dell'allenatore, in parte dall'esperienza dei calciatori a certi obiettivi. Forse in questo deve crescere la Fiorentina, che deve recriminare la prima parte di stagione, ma fare due finali è importante per un processo di crescita".