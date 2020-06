Massimo Caputi, responsabile delle pagine sportive de Il Messaggero ed opinionista televisivo, è intervenuto nel corso del “Pentasport” di Radio Bruno.

La ripresa? Abbiamo visto delle squadre che risentono della pausa, lunga ed inedita. C’è chi è partito bene e si è perso o viceversa. Chi ha giocato più partite ha avuto un piccolo vantaggio, ritrovando maggior confidenza col pallone. La curiosità resta per il proseguo, con un campionato anomalo di sole dodici giornate, un rush finale inedito. Mentre ci sono squadre costruite per affrontare partite ogni tre giorni ce ne sono altre che non sono attrezzate per farlo. È quello che è successo un po’ alla Lazio e che probabilmente la condizionerà anche domani sera.

La Lazio? Prima di Bergamo ci pensava e credeva molto di più, con un solo punto di distacco. Giocherà dopo la Juve col rischio di ritrovarsi a -7 prima di scendere in campo coi viola. Penso ci creda ancora, ma tre mesi di inattività si sono fatti sentire con un crollo evidente nel secondo tempo con gli orobici. Anche domani con la Fiorentina ci saranno diverse defezioni: non ci sarà Leiva, Marusic, Lulic, Correa etc. Mi aspetto però una grande reazione dei biancocelesti ed una partita difficile.

I meriti di Inzaghi? Ne ha molti, si è ritrovato con tante responsabilità inaspettate, dopo la trattativa saltata tra Bielsa e Lotito. A Formello conosce tutto e tutti, ha tirato fuori il meglio da ciascun suo giocatore. Comunque vada a finire questa stagione credo rimarrà a Roma, forte del secondo posto: un grande traguardo raggiunto che sancisce il ritorno in CL, dopo dieci anni.

La stagione dei viola? Una stagione nata non nel migliore dei modi, con un allenatore con una propria filosofia e una proprietà nuova che, per quanto investa, ha bisogno necessariamente di tempo. Poi il cambio in corsa con un tecnico bravo, ma con caratteristiche opposte a quelle del predecessore. Credo che adesso i gigliati si trovino al metà del guado, tra l’esigenza di fare punti e la voglia di una piazza

Ribery o Sottil? Le squadre di un certo livello devono avere dei giovani con 2/3 giocatori esperti, da punto di riferimento. Mancherà Chiesa che è un giocatore importante per l’attacco viola, ma per deve essere pienamente coinvolto per restare a Firenze.