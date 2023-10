Capuano: “Fiorentina? Gioca il miglior calcio. Parisi ha qualità illimitata”

"Nella Fiorentina c'è un lavoro profondo della società, credo che la squadra di Italiano sia quella che gioca il miglior calcio in Italia insieme al Bologna. La Fiorentina però ha più qualità, va in campo a prescindere dall'avversario, oltre ai complimenti all'allenatore c'è un lavoro profondo da parte della società. Italiano ha dimostrato di avere una rosa importante e lunga, chi va in campo sa quello che deve fare. Chiunque va in campo riesce a far bene, Italiano è entrato nella mentalità dei giocatori. A Napoli il suo coraggio è stato premiato. Parisi? Parlare di lui oggi è facile, due anni fa dissi che era un ragazzo d'oro. Ora è uno dei prospetti più importanti in quel ruolo, è un giocatore con una qualità illimitata. Quando ho investito su di lui e ho convinto il mio amico Corsi a prenderlo ci avevamo visto bene. Fabrizio che è un fenomeno in questo ci ha visto benissimo. Ha migliorato tantissimo la fase difensiva, lui nasce con una frequenza di passo impressionante. In questo momento alla Fiorentina bisogna dire solo chapeau"