Capozucca: “Fiorentina, sul futuro di Chiesa dichiarazioni un po’ contraddittorie”

L’ex direttore sportivo Stefano Capozucca è stato intervistato dai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche di Federico Chiesa: “Inizialmente ero convinto che fosse sicuro di partire per andare all’Inter o alla Juventus. Le dichiarazioni di casa Fiorentina sono state un po’ contraddittorie, all’inizio diceva di volerlo blindare per far crescere la squadra, ma dalle ultime dichiarazioni si capisce che potrebbe essere ceduto. In Italia secondo me possono prenderlo soltanto grandi club, e in Italia si contano con poche dita, Juventus e Inter“.