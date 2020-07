Capozucca: “Fiorentina, che delusione! L’organico è importante, ma se perde stasera…”

Di seguito un estratto del commento del dirigente Stefano Capozucca ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio: “La delusione del campionato? La Fiorentina. Per me ha un organico importante e non capisco come faccia ad avere la classifica che ha. Mi aspettavo qualcosa in più. Stasera hanno una partita delicata, non faccio pronostici perché ho amici da entrambe le parti come Pradè e Liverani, ma se perdono si inguaiano. La lotta salvezza? Salvo clamorose cose, si deciderà in questa settimana. Dipende da cosa succede stasera in Fiorentina-Lecce e domani in Torino-Genoa, ma molto passerà soprattutto da Genoa-Lecce a Marassi”.