Canovi: “Fiorentina delusione del 2019, ma non è tutta colpa di Montella”

L’esperto di mercato Dario Canovi ha parlato della situazione relativa alla Fiorentina, da Montella a Iachini, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Montella? Aveva fatto bene fino a qualche anno fa ed era considerato uno dei giovani più interessanti. Non so darmi una spiegazione, come al solito però l’allenatore paga per tutti. La Fiorentina è una squadra sbagliata. Ribery è stata un’operazione intelligente per l’immagine, significa andare in prima pagina su tutti i giornali. Ma gli altri altri acquisti hanno fallito o comunque stanno fallendo. Alla Fiorentina il problema non era solo l’allenatore, la squadra non è ben costruita”. Su Iachini: “È un allenatore concreto. Se guardo la classifica la Fiorentina lotta per la salvezza. E uno come Iachini serve per risollevare la squadra e riportarla a metà classifica. Giusto essere previdenti e cercare di trovare una soluzione con un allenatore che possa riportare tranquillità”. La delusione della Serie A è proprio la Fiorentina: “Per i progetti che aveva, la squadra merita più della posizione attuale, non è quella che sognava Commisso. Credo che il nuovo proprietario viola sognasse una squadra da Europa”.