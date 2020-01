Canovi, dubbi su Cutrone: “Buon giocatore, non un top player. Se il Milan lo ha ceduto…”

L’agente Dario Canovi ha parlato a Tuttomercatoweb.com dell’acquisto di Cutrone da parte della Fiorentina:

Un buon giocatore. Può essere un acquisto indovinato. Però se il Milan lo ha ceduto vuol dire che non ci credeva troppo. Altrimenti un club come il Milan non da via un giovane. È un buon acquisto, può sopperire alle difficoltà di fare gol della Fiorentina. Non è certo un top player. La Fiorentina ha fatto degli errori in estate, serve qualcosa in difesa e a centrocampo. Ci sono delle lacune nella rosa che vanno colmate.