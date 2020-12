Calori: “Fiorentina manca l’assetto giusto. Vlahovic e Castro devono maturare”

L’ex allenatore e giocatore del Brescia, Alessandro Calori, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttomercatoweb. Trai tanti temi trattato trova voce in capitolo anche la Fiorentina, che insieme al Genoa è indicata tra le squadre che più stanno deludendo questa stagione. Questo il parere dell’ex tecnico:

La Fiorentina si aspetta di poter fare qualcosa in più… ma quest’anno è un campionato particolare. Le formazioni non sono quasi mai quelle provate in settimana. I viola, così come il Genoa, forse non hanno trovato l’assetto giusto. Poi ci sono giocatori che devono ancora maturare, penso a Vlahovic e Castrovilli